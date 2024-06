Presenti artisti internazionali come Whoopi Goldberg e Jimmy Fallon, ma anche gli italiani Luciana Littizzetto e Giacomo Poretti

Prima di prendere l’aereo per partecipare al G7 di Borgo Egnazia in Puglia, Papa Francesco ha ricevuto in udienza i comici di tutto il mondo: dagli americani Whoopi Goldberg e Jimmy Fallon agli italiani Luciana Littizzetto, Giacomo Poretti e Pif. “Guardo con stima a voi artisti che vi esprimete con il linguaggio della comicità, dell’umorismo, dell’ironia. Tra tutti i professionisti che lavorano in televisione, nel cinema, in teatro, nella carta stampata, con le canzoni, sui social, voi siete tra i più amati, cercati, applauditi. Sicuramente perché siete bravi; ma c’è anche un altro motivo: voi avete e coltivate il dono di far ridere“, ha detto il Pontefice. “In mezzo a tante notizie cupe – ha proseguito -, immersi come siamo in tante emergenze sociali e anche personali, voi avete il potere di diffondere la serenità e il sorriso. Siete tra i pochi ad avere la capacità di parlare a persone molto differenti tra loro, di generazioni e provenienze culturali diverse“.

