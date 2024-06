Il pontefice al termine dell'Angelus: "Basta massacri in Sudan"

(LaPresse) “Continuano a giungere notizie dolorose di scontri e massacri compiuti nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo. Rivolgo il mio appello alle autorità nazionali e alle comunità internazionali affinché si faccia il possibile per la cessazione delle violenze e per la salvaguardia della vita dei civili”. Lo ha dichiarato Papa Francesco al termine dell’Angelus. “Tra le vittime molti sono cristiani uccisi in odium fidei. Sono martiri. Il loro sacrificio è un seme che germoglia e porta frutto e ci insegna a testimoniare il Vangelo con coraggio e coerenza. E non cessiamo di pregare per la pace nella martoriata Ucraina, in Terrasanta, in Sudan, in Myanmar e dovunque si soffre per la guerra”, ha aggiunto il pontefice.

