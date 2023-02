Il messaggio del Pontefice durante l'Angelus: "Usciamo dalla logica del tornaconto"

Nuovo messaggio di pace del Pontefice che durante l’Angelus è tornato a spronare i fedeli ad osare in amore per superare conflitti e guerre. “L’amore di Dio è un amore sempre in eccesso, sempre oltre i calcoli, sempre sproporzionato. Oggi chiede anche a noi di vivere in questo modo, perché solo così lo testimonieremo davvero”, ha detto Papa Francesco da San Pietro. “Gesù non è un bravo ragioniere, sempre si sbilancia in amore”, aggiunge.

Nel #VangelodiOggi (Mt 5,38-48), il Signore ci invita a non rispondere al male con il male, a osare nel bene, anche se riceveremo poco o nulla in cambio. Perché è questo amore che lentamente trasforma i conflitti, supera le inimicizie e guarisce le ferite dell’odio. — Papa Francesco (@Pontifex_it) February 19, 2023

“Fratelli e sorelle, il Signore ci propone di uscire dalla logica del tornaconto e di non misurare l’amore sulla bilancia dei calcoli e delle convenienze – prosegue – Ci invita a non rispondere al male con il male, a osare nel bene, a rischiare nel dono, anche se riceveremo poco o nulla in cambio. Perché è questo amore che lentamente trasforma i conflitti, accorcia le distanze, supera le inimicizie e guarisce le ferite dell’odio”.

Il messaggio per Siria e Turchia

“L’amore di Gesù ci chiede di lasciarci toccare da chi è provato”, prosegue il Papa al termine dell’Angelus, ricordando le popolazioni di Turchia e Siria, “le tantissime vittime del terremoto”, ma anche “i drammi quotidiani del caro popolo ucraino e dei tanti popoli che soffrono a causa della guerra, della povertà, della mancanza di libertà”. Il Papa ricorda anche “le devastazioni ambientali”, “sono vicino in tal senso alla popolazione neozelandese, colpita negli ultimi giorni da un ciclone”.

