Nell'udienza generale il Santo Padre ha anche pregato per le vittime del terremoto a Giava e per la fine del conflitto in Ucraina

L’augurio di Papa Francesco per i mondiali di calcio in Qatar: “Desidero inviare il mio saluto ai giocatori, ai tifosi e agli spettatori che seguono dai vari continenti i campionati mondiali di calcio che si stanno giocando in Qatar. Possa questo importante evento essere occasione di incontro e di armonia tra le nazioni, favorendo la fratellanza e la pace tra i popoli”, queste le parole del Pontefice durante l’udienza generale di questa mattina in Vaticano.

Il Santo Padre ha anche pregato per le vittime del terremoto nell’isola di Giava, in Indonesia, oltre che per la fine del conflitto in Ucraina: “Questo sabato ricorre l’anniversario del terribile genocidio dell’Holodomor, lo sterminio per la fame del 1932-33 causato artificialmente da Stalin. Preghiamo per le vittime di questo genocidio e preghiamo per tanti ucraini – bambini, donne, anziani – che oggi soffrono il martirio dell’aggressione”. E ha aggiunto: “La gioia di ritrovarci e la volontà di essere insieme sono segni fondamentali per il mondo di oggi, straziato dagli scontri e dalle guerre. La Madonna costudisca il nostro desiderio di comunione e di pace”.

