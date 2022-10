Il Pontefice: "Preghiamo per la pace e l'unità dell'Italia"

Papa Francesco rivolge un pensiero al nuovo governo italiano, nel giorno del passaggio di consegne tra Mario Draghi e Giorgia Meloni. “Oggi è l’inizio del nuovo governo. Preghiamo per la pace e l’unità dell’Italia”, ha dichiarato il Pontefice al termine dell’Angelus in piazza San Pietro. Bergoglio ha anche parlato della crisi umanitaria in Etiopia e ha fatto pressione affinché il dialogo prevalga sulla violenza, oltre a pregare per le persone sfollate a causa delle inondazioni che stanno colpendo diversi Paesi.

