Terzo giorno di viaggio per il Pontefice, oggi ad Atene

(LaPresse) Nel suo primo giorno ad Atene, Papa Francesco ha incontrato l’arcivescovo Ieronymos, capo della Chiesa ortodossa greca, e gli ha chiesto di perdonare gli errori commessi dai cattolici nei confronti della Chiesa ortodossa. “Oggi sento il bisogno di chiedere nuovamente perdono a Dio e ai nostri fratelli e sorelle per gli errori commessi da tanti cattolici”, ha detto Francesco. Nel 2001, già Papa Giovanni Paolo II era stato il primo Papa a visitare la Grecia in più di 1.200 anni e aveva colto l’occasione per chiedere perdono per i peccati dei cattolici contro gli ortodossi.

