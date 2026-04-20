Malesia, vasto incendio sull'isola del Borneo: distrutte oltre mille abitazioni

Un incendio ha devastato un insediamento costiero malese sull’isola del Borneo, nell’arcipelago malese, distruggendo circa 1.000 case e costretto oltre 9.000 persone ad abbandonare le proprie abitazioni. L’incendio è iniziato la mattina presto di domenica 19 aprile nel distretto di Sandakan e si è propagato rapidamente attraverso file di case di legno costruite su palafitte sul mare. I funzionari hanno affermato che i forti venti e la vicinanza delle strutture hanno contribuito ad alimentare l’incendio, mentre le strette vie di accesso e le condizioni di bassa marea hanno reso più difficile per le squadre di emergenza raggiungere le aree colpite e contenere le fiamme. Non sono stati segnalati decessi, sebbene migliaia di residenti siano stati costretti ad abbandonare le proprie case e trasferiti in rifugi temporanei. I villaggi sull’acqua – insediamenti informali costruiti sul mare – si trovano lungo gran parte della costa del Sabah, uno degli Stati più poveri della Malesia. Le case sono addossate l’una all’altra, costruite in legno e altri materiali combustibili e spesso prive di infrastrutture di base. Molti residenti provengono da comunità a basso reddito o emarginate, tra cui gruppi indigeni e persone senza uno status di cittadinanza formale. Il capo villaggio Sharif Hashim Sharif Iting, citato dal quotidiano Daily Express del Sabah, ha affermato che la causa è stata un fuoco da cucina sfuggito al controllo. La causa dell’incendio non è stata confermata ed è tuttora oggetto di indagine. Il Primo Ministro Anwar Ibrahim ha dichiarato che le agenzie federali e statali stanno coordinando gli sforzi di soccorso, con l’assistenza immediata concentrata sulle famiglie sfollate. Gli incendi nei villaggi sull’acqua del Sabah si sono verificati ripetutamente nel corso degli anni. Le autorità del Sabah riconoscono da tempo che i villaggi sull’acqua sono altamente soggetti agli incendi, ma un più ampio miglioramento della sicurezza di tali insediamenti rimane una sfida continua.