Il Pontefice da Atene: "Attenzione ai facili populismi"

“Da questa città, da questa culla di civiltà si è levato e sempre si levi un messaggio che orienti verso l’Alto e verso l’altro; che alle seduzioni dell’autoritarismo risponda con la democrazia; che all’indifferenza individualista opponga la cura dell’altro, del povero e del creato, cardini essenziali per un umanesimo rinnovato, di cui hanno bisogno i nostri tempi e la nostra Europa”. Lo dice Papa Francesco nel discorso alle autorità greche, che incontra nel palazzo presidenziale di Atene. “Non si può che constatare con preoccupazione come oggi, non solo nel Continente europeo, si registri un arretramento della democrazia”, ha continuato Bergoglio che ha poi aggiunto: “Essa richiede la partecipazione e il coinvolgimento di tutti e dunque domanda fatica e pazienza. È complessa, mentre l’autoritarismo è sbrigativo e le facili rassicurazioni proposte dai populismi appaiono allettanti”.

