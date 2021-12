Secondo giorno di visita a Cipro per il Pontefice. Santa messa allo stadio di Nicosia con 10mila persone

Secondo giorno di visita a Cipro per Papa Francesco, nel suo 35esimo viaggio apostolico. Il Pontefice è arrivato alle ore 8.30, al Palazzo Arcivescovile Ortodosso di Nicosia per incontrare l’arcivescovo Chrysostomos II. Dopo la presentazione delle delegazioni e l’incontro in privato e, dopo aver firmato il Libro d’Onore, Papa Francesco si è recato nella Cattedrale Ortodossa per incontrare il Santo Sinodo”La grazia di essere qui mi fa venire alla mente che abbiamo una comune origine apostolica”. Lo dice Papa Francesco nel suo discorso al Sinodo ortodosso, che incontra nell’arcivescovado.

“Mi piace così vederci in cammino sulla stessa strada, in cerca di una sempre maggiore fraternità e della piena unità – ha detto il Papa-. Come Cattolici, desideriamo vivere nei prossimi anni, riscoprendo la dimensione sinodale, costitutiva dell’essere Chiesa. E in ciò sentiamo il bisogno di camminare più intensamente con voi, cari Fratelli, che attraverso l’esperienza della vostra sinodalità potete davvero aiutarci. Auspico di cuore che aumentino le possibilità di frequentarci, di conoscerci meglio, di abbattere tanti preconcetti e di porci in docile ascolto delle rispettive esperienze di fede. Dopo aver lasciato la Cattedrale Ortodossa di Cipro, Papa Francesco di traasferisce in auto verso il GSP Stadium di Nicosia, dove lo attendono circa 10mila persone, per celebrare la messa nella Memoria di San Francesco Saverio.

“Carissimi, è bello vedervi e vedere che vivete con gioia l’annuncio liberante del Vangelo. Vi ringrazio per questo. Non si tratta di proselitismo, ma di testimonianza; non di moralismo che giudica, ma di misericordia che abbraccia; non di culto esteriore, ma di amore vissuto. Vi incoraggio ad andare avanti su questa strada”, ha detto Papa Francesco nell’omelia della messa. “C’è bisogno di cristiani illuminati ma soprattutto luminosi, che tocchino con tenerezza le cecità dei fratelli; che con gesti e parole di consolazione accendano luci di speranza nel buio – aggiunge -. Cristiani che seminino germogli di Vangelo nei campi aridi della quotidianità, che portino carezze nelle solitudini della sofferenza e della povertà”.Tante volte preferiamo rimanere chiusi in noi stessi, stare soli con le nostre oscurità, piangerci un po’ addosso, accettando la cattiva compagnia della tristezza. Gesù è il medico”. Lo dice Papa Francesco nell’omelia della messa nella Memoria di San Francesco Saverio, celebrata nel GSP Stadium di Nicosia. “Possiamo domandarci: mi rinchiudo nel buio della malinconia, che dissecca le sorgenti della gioia, oppure vado da Gesù e gli porto la mia vita? Seguo Gesù, lo ‘inseguo’, gli grido i miei bisogni, gli consegno le mie amarezze? Facciamolo, diamo a Gesù la possibilità di guarirci il cuore”.

Arrestato uomo armato fuori dallo stadio durante la messa Papa

Un uomo è stato arrestato con un coltello fuori dallo stadio GSP, mentre Papa Francesco stava celebrando la messa. Secondo la stampa locale, si tratta di un 43enne sorpreso con il coltello durante i controlli della polizia. È stato arrestato pochi minuti prima dell’inizio della messa alle 10 del mattino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata