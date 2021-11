Le parole del Pontefice durante l'Angelus domenicale

(LaPresse) – Il Papa esprime dolore per i migranti morti nella Manica, in Bielorussia e nel Mediterraneo ed esorta le autorità a non strumentalizzare le questione adottando soluzioni che rispettino l’umanità delle persone. Il Pontefice durante l’Angelus in Piazza san Pietro ha rivolto “un appello accorato a coloro, autorità civili e militari, che possono contribuire alla risoluzione” delle questioni legate ai migranti. “Affinché comprensione e dialogo prevalgano su ogni tipo di strumentalizzazione e orientino volontà e sforzi verso soluzioni che rispettino l’umanità di queste persone. Pensiamo ai migranti e alle loro sofferenze e preghiamo in silenzio”, le parole di Bergoglio.

