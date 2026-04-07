Sinner-Humbert, oggi all’Atp Montecarlo 2026: orario, precedenti e dove vederla in tv

Oggi martedì 7 aprile, Jannik Sinner scende in campo all’Atp Montecarlo 2026 contro il francese Hugo Humbert, numero 34 del ranking mondiale. E’ l’esordio nel singolare per il tennista italiano, dopo il debutto vincente nel doppio insieme a Zizou Bergs. Jannik è atteso sul campo centrale per il secondo match di giornata, visto che in precedenza toccherà a Matteo Berrettini affrontare lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Quello tra Sinner e Humbert è appena il terzo confronto in carriera tra i due, con una vittoria a testa nei 2 precedenti.

A caccia del N.1

A Montecarlo, Jannik Sinner ha anche un altro obiettivo, oltre a quello della vittoria finale: riprendersi la prima posizione del ranking mondiale, ora occupata da Carlos Alcaraz. “Conosco la mia posizioni e gli scenari – ha detto Jannik alla vigilia – ma non è un torneo a decidere chi è numero 1 e chi numero 2. Quando sei un top player pensi a vincere trofei. In un certo senso, i punti in classifica non sono importanti. Guardo più la Race, perché da quella vedi come sta andando la stagione”. Ecco come Sinner potrà tornare in cima alla classifica.

Gli italiani in campo oggi

Oltre a Jannik Sinner, oggi scendono in campo anche Matteo Berrettini e Luciano Darderi. Ecco il programma della giornata:

Ore 11 Hubert Hurkacz – Luciano Darderi

Hubert Hurkacz – Luciano Darderi Ore 11 Roberto Bautista Agut – Matteo Berrettini

Sinner-Humbert: orario e dove vederla in tv

Il match Sinner-Humbert è inizialmente programmato per le 12.30, ma la precedente sfida Berrettini-Bautista Agut potrebbe farlo slittare almeno fino alle 13. La partita, come tutte quelle del torneo di Montecarlo, sarà trasmessa in tv e in streaming da Sky Sport e su SkyGo e Now Tv. Solo la finale sarà trasmessa in chiaro, su Tv8.