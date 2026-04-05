Sinner all’Atp Montecarlo 2026: esordio vincente per Jannik

Jannik Sinner si è imposto, insieme al compagno Zizou Bergs, nel match di esordio del torneo di doppio dell’Atp di Montecarlo. Il tennista altoatesino e quello belga hanno sconfitto 6-4 7-5 la coppia composta dal norvegese Casper Ruud e dal ceco Tomas Machac. Nel torneo di singolare non si conosce ancora l’avversario di Sinner al primo turno, che sarà contro uno tra il francese Moise Kouamé e l’altro transalpino Ugo Humbert.