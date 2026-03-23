Ranking Atp Live, Sinner si avvicina ad Alcaraz: quando può superarlo

Jannik Sinner mette sempre più nel mirino Carlos Alcaraz e il suo numero 1 nel ranking Atp. Lo spagnolo potrebbe pagare cara l’eliminazione subita a sorpresa all’Atp Miami 2026 contro l’americano Sebastian Korda.

Carlitos è destinato a eguagliare il traguardo delle 66 settimane dell’azzurro da numero 1 al mondo il prossimo 6 aprile, indipendentemente dal fatto che Sinner riesca o meno a conquistare il titolo a Miami. Ma se l’altoatesino dovesse andare fino in fondo il Florida, già dopo il Masters 1000 di Monte-Carlo potrebbe scalzare il suo rivale.

Alcaraz ha archiviato il Sunshine Double con un bilancio di 5 vittorie e 2 sconfitte. E’ stato sconfitto in semifinale in California da Daniil Medvedev, e al terzo turno in Florida, sorpreso da Sebastian Korda all’Hard Rock Stadium. Sinner, invece, scenderà in campo contro il francese Corentin Moutet lunedì per un posto negli ottavi di finale.

Ecco come può arrivare il sorpasso di Sinner

Alcaraz ha 13.590 punti, 2.140 più di Sinner, secondo le proiezioni in tempo reale della classifica. Uno svantaggio che però può ridurre fino a 1.240 punti vincendo il suo terzo Masters 1000 consecutivo. A Monte-Carlo, Alcaraz vedrà uscire i 1000 punti ottenuti grazie al titolo conquistato l’anno scorso, dunque inizierà virtualmente il torneo con 12.590 punti. Sinner arriverà a quota 12.400 vincendo il titolo a Miami e sarà sicuro di superarlo trionfando poi nel Principato.

In caso di finale di Sinner a Miami

Se dovesse arrivare in finale a Miami, Sinner arriverebbe a 12.050 punti: a quel punto tornerebbe numero 1 dopo Monte-Carlo vincendo il titolo con Alcaraz battuto prima della finale; oppure arrivando in finale ma solo se Alcaraz dovesse uscire prima dei quarti.

Le altre combinazioni

In caso di eliminazione in semifinale, Sinner avrebbe la possibilità matematica di passare Alcaraz vincendo il titolo a Montecarlo, se Alcaraz dovesse perdere prima della semifinale. Resta puramente teorica l’ipotesi del sorpasso di Sinner nel Principato in caso di eliminazione ai quarti a Miami. In questo caso partirebbe con un virtuale gap di 990 punti sui 1000 disponibili nel torneo.

In ogni caso, durante la stagione sulla terra rossa in Europa, Sinner è destinato ad avere più di un occasione per riprendersi la vetta della classifica. Alcaraz, infatti, fino al Roland Garros è chiamato a difendere 4.300 punti, dopo aver trionfato lo scorso anno a Monte-Carlo, agli Internazionali BNL d’Italia a Roma e al Roland Garros, oltre ad aver raggiunto la finale all’ATP 500 di Barcellona.

Sinner, invece, ha solo 1.850 punti da difendere, e nessuno fino al ritorno al Foro Italico a maggio.

Ancora 4 italiani nella top 20 del Ranking Atp

Ma non c’è solo la caccia di Jannik Sinner alla vetta, il Ranking Atp live premia ancora una volta il grande momento del nostro tennis. Ci sono ancora 4 italiani nella top 20, il record storico conquistato settimana scorsa, e i nostri connazionali sono addirittura in crescita. A parte gli stabili Jannik Sinner, secondo, e Lorenzo Musetti, al quinto posto, recuperano posizioni Flavio Cobolli, che sale al 13esimo posto (+1) e Luciano Darderi che raggiunge il suo best ranking al 17esimo posto.

Il ranking Atp live

Questo al momento il ranking Atp live: