Cagliari, operaio 40enne arrestato per violenze e vessazioni sulla moglie

Avrebbe picchiato la moglie con calci e pugni, al termine di una serie di episodi di violenza e vessazioni. Per questo un operaio di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Cagliari con l’accusa di maltrattamenti contro familiari.

A far scattare l’intervento dei militari è stata la richiesta di aiuto della donna, che ieri ha chiamato i carabinieri riferendo di essere stata aggredita dal marito. Raggiunta dai militari, la donna ha manifestato l’intenzione di denunciare l’uomo e ha raccontato di avere subito in più occasioni violenze fisiche e psicologiche. Gli elementi raccolti dai carabinieri hanno portato all’arresto del 40enne, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.