11 settembre, Donald Trump al Pentagono per i 25 anni dagli attentati contro gli Stati Uniti

Il presidente Usa Donald Trump si appresta a commemorare il 25° anniversario degli attentati dell’11 settembre partecipando a una cerimonia al Pentagono in ricordo delle vittime che persero la vita quando i militanti di al-Qaeda dirottarono gli aerei e uccisero quasi 3.000 persone in tre diverse località, sconvolgendo la politica estera e la sicurezza nazionale americana. È il secondo anno consecutivo che Trump commemora la giornata al Pentagono. Il presidente, originario di New York, aveva partecipato per l’ultima volta alla cerimonia di Ground Zero nel 2024. Il vicepresidente JD Vance parteciperà alla commemorazione di New York insieme agli ex presidenti, mentre altri funzionari dell’amministrazione si recheranno alla cerimonia di Shanksville, in Pennsylvania. Vance aveva programmato di essere a New York per l’anniversario anche l’anno scorso, ma volò invece a Salt Lake City per stare con la famiglia di Charlie Kirk dopo l’assassinio dell’attivista conservatore.

Durante la commemorazione dello scorso anno al Pentagono, Trump pronunciò un discorso rievocando momenti del giorno degli attentati, inclusi frammenti di conversazioni tra i passeggeri a bordo degli aerei dirottati. Martedì, in occasione di un evento all’Ellipse, appena fuori dalla Casa Bianca, Trump ha promesso di “non dimenticare mai” le vittime, sottolineando che gli attentati dell’11 settembre rappresentano uno dei pochi momenti storici in cui il tempo è stato “suddiviso in ciò che è accaduto prima” e dopo. L’evento, promosso dalla Tunnel to Towers Foundation, ha presentato un’enorme trave d’acciaio di quasi 7.700 kg, lunga 6,4 metri e recuperata dalla Torre Sud del World Trade Center di New York. Dopo aver viaggiato per mesi attraverso il Paese nell’ambito del tour Steel Across America, la trave avrebbe dovuto essere a New York per una processione venerdì, ripercorrendo i passi del pompiere newyorkese Stephen Siller, caduto in servizio.

Mercoledì, Trump ha emesso un proclama che designa oggi come “Giorno del Patriota 2026”, ripercorrendo la cronologia dell’11 settembre del 2001 in cui “la pace della nostra Nazione fu infranta” e definendo la sua amministrazione “incrollabile nel suo impegno a garantire che la nostra Nazione sia difesa dall’esercito più forte e letale che il mondo abbia mai conosciuto”. La convention repubblicana di metà mandato di giovedì sera ha commemorato il 25° anniversario degli attacchi terroristici con la presenza sul palco delle famiglie e dei vigili del fuoco in uniforme, mentre veniva suonato l’”Ave Maria”. I nomi delle vittime sono apparsi su uno schermo e una campana è stata suonata per commemorare le vittime tra i vigili del fuoco.