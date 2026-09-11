Home > Politica > 11 settembre, il mondo ricorda le vittime degli attentati. Meloni: “Democrazia e sicurezza pilastri non scontati e da preservare” – La diretta

Sono passati 25 anni dagli attentati dell’11 settembre 2001, in cui persero la vita circa 3mila persone. In attesa delle commemorazioni negli Stati Uniti, il mondo ricorda le vittime di quel giorno e degli anni successivi: come denunciato dal sindaco di New York, Zohran Mamdani, nel tempo sono venute a mancare centinaia di persone, per lo più soccorritori, che respirando le polveri del World Trade Center hanno sviluppato tumori incurabili.

Dall’Italia sono arrivate le parole della premier Giorgia Meloni, che ha affermato: “Il terrorismo non attaccò soltanto il cuore degli Stati Uniti, ma tutto il mondo libero. Il nostro pensiero commosso, oggi come allora, va alle vittime degli attentati dell’11 settembre 2001 e alle loro famiglie. Non dimentichiamo”.