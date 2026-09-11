Campobasso, arrestato a Campomarino evaso dal carcere di Foggia un anno fa

Era evaso da oltre un anno dal carcere di Foggia, dopo non essere rientrato da un permesso premio, ed è stato rintracciato dai carabinieri in un’area di servizio a Campomarino, in Molise. L’uomo, un cinquantenne pugliese, è stato arrestato per evasione e false attestazioni a pubblico ufficiale. Durante la perquisizione i militari hanno trovato anche due dispositivi Obd, utilizzabili per l’accensione dei veicoli, e arnesi da scasso.

Secondo quanto riferisce il comando provinciale dei carabinieri di Campobasso, i militari della Sezione operativa di Termoli hanno notato un’auto sospetta ferma presso un distributore di carburante. Il cinquantenne, unico occupante e privo di documenti, avrebbe fornito false generalità nel tentativo di nascondere la propria identità. Gli accertamenti fotodattiloscopici e le verifiche nelle banche dati hanno consentito di identificarlo e di accertare che risultava evaso dal carcere di Foggia. L’uomo, secondo l’Arma gravato anche da precedenti contro il patrimonio, è stato quindi arrestato. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Larino e il cinquantenne resta in carcere. I carabinieri inquadrano l’operazione nell’attività di contrasto ai reati predatori, con controlli sulle principali arterie stradali e nelle aree di sosta.