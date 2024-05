Il ministro al Salone del libro di Torino: "È una persona per bene"

(LaPresse) “Toti fa bene a non dimettersi? Sì, se qualunque indagato si dovesse dimettere domani c’è l’Italia ferma“. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, presente al Salone del libro di Torino per il firmacopie del suo libro ‘Controvento. L’Italia che non si arrende’, in merito all’arresto per corruzione del governatore della Liguria. “Conosco Toti come una persona perbene – ha aggiuto – La Liguria è una regione che negli ultimi anni ha vissuto un boom positivo di crescita e di infrastrutture. Genova e la Liguria con la ricostruzione del Ponte Morandi hanno dato esempio all’Italia di come si possano fare le cose bene e in fretta”.

