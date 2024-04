Affronteranno in semifinale, dove approdano per il quarto anno consecutivo, il Bayern Monaco

Il Real Madrid accede alla semifinale di Champions League. Dopo lo spettacolare 3-3 dell’andata, i Blancos di Carlos Ancelotti si sono imposti dopo i calci di rigore (5-4) sul Manchester City all’Etihad Stadium nel ritorno dei quarti di finale. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1-1. Madrileni avanti al 12′ del primo tempo con Rodrygo. La squadra di Pep Guardiola ci prova in più occasioni e centra una traversa con Haaland. Il pari è firmato De Bruyne (76′). Il risultato non cambia nei supplementari. Dal dischetto gli inglesi sbagliano con Bernardo Silva e Kovacic. Per il Real errore di Modric. Il penalty decisivo lo trasforma Rudiger. I Blancos affronteranno in semifinale, dove approdano per il quarto anno consecutivo, il Bayern Monaco.

