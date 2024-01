Il volo, diretto in California, costretto a un atterraggio d'emergenza a Portland

Terrore su un aereo della Alaska Airlines. Un Boeing 737 MAX 9, in viaggio verso la California, è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza, poco dopo il decollo da Portland, in Oregon, per via del distacco di un finestrino e di una porzione di parete del velivolo. L’aereo è rientrato nello scalo di partenza con a bordo i 174 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Nessuno è rimasto ferito e tutti, ha fatto sapere la linea aerea, spiegando che “sono atterrati in sicurezza”.

