È successo su un Boeing 737-9 di Alaska Airlines: la compagnia ha ritirato tutti i velivoli dello stesso modello

Un volo dell’Alaska Airlines, negli Usa, ha effettuato un atterraggio di emergenza a Portland, nell’Oregon, perché un finestrino e un pezzo della sua fusoliera si sono staccati poco dopo il decollo. Nelle foto e nei video postati dai passeggeri sui social, si vede un buco nella fiancata dell’aereo accanto ai sedili. Non è chiaro se qualcuno sia rimasto ferito nell’incidente, ma la compagnia aerea ha detto che l’aereo è atterrato in sicurezza con 174 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Il distacco del finestrino è avvenuto dopo circa sei minuti dal decollo. In seguito all’incidente, Alaska Airlines ha comunicato il ritiro di tutti i suoi aerei del modello coinvolto, il Boeing 737-9. Il ceo Ben Minicucci ha detto che la compagnia aerea sta adottando “la misura precauzionale di mettere temporaneamente a terra la nostra flotta di 65 aerei Boeing 737-9”. Ogni aereo verrà rimesso in servizio dopo la manutenzione completa e le ispezioni di sicurezza, che Minicucci afferma che la compagnia aerea prevede di completare entro pochi giorni.

