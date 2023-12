L'esercito di Islamabad: "Un successo"

La salma del generale Seyed Razi Mousavi, ufficiale della Guardie Rivoluzionarie iraniane, ucciso in un raid attribuito a Israele in Siria il 25 dicembre, è arrivata nella città irachena di Najaf. Centinaia di persone hanno portato la bara per le strade della città prima di una cerimonia religiosa mentre i funerali si svolgono successivamente a Kerbala, città santa per gli sciiti in Iraq.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata