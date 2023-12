Dopo 10 anni le elezioni locali nel paese: i seggi a Bassora

Dopo dieci anni in Iraq si torna a votare a livello locale per eleggere i 18 consigli provinciali, che a loro volta nomineranno i governatori. Le votazioni in alcune parti del paese sono iniziate sabato e terminano lunedì con i risultati attesi martedì. Il leader sciita Muqtada al-Sadr ha chiesto di boicottare le urne “per non legittimare una classe politica corrotta”. Nelle immagini un seggio a Bassora.

