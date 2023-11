Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione

E’ di un uomo il cadavere recuperato nel fiume Lambro a Milano. Lo riferisce la Questura. Sul luogo del ritrovamento, in via Rombon, è arrivata anche la Polizia di Stato. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, che hanno da poco terminato l’intervento, non aveva vestiti addosso.

