Il rinvio dell’incontro con il governo “credo sia stato un atto di buon senso. Convocare un incontro il giorno in cui c’è lo sciopero generale è un po’ difficile da comprendere”. Lo dice il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a Torino aggiungendo che si tratta di una convocazione “un po’ tardiva”. Il segretario, a margine del corteo in occasione dello sciopero di tutte le regioni del Nord contro la manovra, sottolinea poi che “vedremo cosa il governo ha da dirci ma fino a ora non c’è stata alcuna possibilità di confronto e trattativa. Se il governo fosse capace di ascoltare il Paese dovrebbe aprire delle trattative serie e cambiare una legge sbagliata e avviare quelle riforme di cui abbiamo bisogno”.

