La conduttrice a Napoli per la presentazione dei palinsesti Rai

“Questo è l’ultimo. Già quest’anno ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole, quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai 15 edizioni, sono una matta. Amo profondamente questo programma, negli ultimi 5 anni è sempre cresciuta, abbiamo fatto ascolti meravigliosi”. Queste le parole di Mara Venier ai microfoni di LaPresse, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai alla sede di Napoli.

