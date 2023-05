Firmato l'accordo con il governo per la gestione dell'hotspot. Valastro: "Vogliamo diventi un baluardo dell'umanità"

La Croce Rossa Italiana inizierà a occuparsi dell’hotspot di Lampedusa dalla notte tra il 31 maggio e l’1 giugno, al termine di una start-up che organizzerà il subentro. “Vogliamo diventi un baluardo dell’umanità”, ha detto Rosario Valastro, presidente Cri. L‘accordo, firmato da governo e Croce rossa per la gestione dell’hotspot, rientra nell’ambito della gestione commissariale dell’ “emergenza migranti” presentato oggi a Roma nella sede dell’organizzazione di volontariato in via Ramazzini.

