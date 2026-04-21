Cisgiordania, coloni attaccano una scuola vicino a Ramallah: due morti

Martedì dei coloni israeliani hanno attaccato una scuola maschile in Cisgiordania, a est di Ramallah, uccidendo due palestinesi: un ragazzino di 13 anni e un uomo di 32. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Secondo quanto riferisce la Società della Mezzaluna palestinese, i coloni avrebbero aperto il fuoco nel villaggio di al-Mughayyir. Nelle immagini che arrivano dal Medio Oriente si vedono decine di persone trasportare le due vittime in ospedale; una volta accertato che per loro non ci fosse più niente da fare, la folla è uscita in strada sollevando due barelle con i corpi avvolti nella bandiera palestinese al grido “Con la nostra anima e il nostro sangue ci sacrifichiamo per te, o martire”.