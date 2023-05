La struttura è arrivata a ospitare 1.900 persone, proseguono senza sosta gli sbarchi sull'isola

“Continuano senza sosta gli sbarchi a Lampedusa e ancora una volta i nostri colleghi carabinieri sono costretti a tenere sotto controllo un’emergenza che non è mai finita anzi non fa che aggravarsi. Oggi l’hotspot che dovrebbe ospitare 400 persone è arrivato a quota 1.900, tra cui molti bambini che aspettano di essere ricollocati sotto temperature di 35 gradi, scalzi nella terra, in ambienti malsani tra sporcizia e degrado che mette in pericolo la loro salute ma anche quella dei nostri colleghi”. Così in una nota Antonio Nicolosi segretario generale Unarma.

Nel frattempo non si fermano gli sbarchi di migranti sull’isola. Nella notte tra sabato e domenica sono giunte altre 338 persone, viaggiavano a bordo di cinque imbarcazioni differenti. In 24 ore gli approdi sull’isola erano stati oltre mille, 1.326 per la precisione. Proseguono i trasferimenti dall’hotspot dell’isola ma al suo interno vi sono circa 1.500 persone a fronte di una capienza massima di poco meno di 400 ospiti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata