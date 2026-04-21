Eurovision 2026, Conchita Wurst: "Quest'anno sarà fantastico"

Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen ha ricevuto a Vienna gli ex concorrenti dell’Eurovision Song Contest, tra cui gli ex vincitori Conchita Wurst e JJ. Presente anche Cosmo, che rappresenterà l’Austria quest’anno con il brano ‘Tanzschein’. “Che tipo di Eurovision sarà quest’anno? Fantastico, ovviamente! Nel 2015 abbiamo già dimostrato di cosa siamo capaci e penso che quest’anno non sarà da meno”, ha detto Tom Neuwirth, in arte Conchita Wurst, che ha trionfato al Festival nel 2014. “Ovviamente lo guarderò. Ci sono due tipi di feste: quella in cui tutti parlano e quella in cui tutti devono stare in silenzio. A casa mia la regola è il silenzio”, ha aggiunto scherzando. Lo show si terrà al Wiener Stadthalle di Vienna dal 10 al 16 maggio e vedrà la partecipazione di artisti provenienti da 35 Paesi.