Re Carlo III osserva i progetti per il memoriale di Elisabetta II al British Museum

Martedì re Carlo III e la regina Camilla hanno visitato il British Museum per visionare i modelli definitivi del monumento commemorativo nazionale dedicato alla regina Elisabetta II.

Nel giorno in cui la defunta sovrana avrebbe compiuto 100 anni, i regnanti sono stati raggiunti dal primo ministro Keir Starmer per esaminare un modello in scala del sito previsto a St. James’s Park insieme a versioni in scala ridotta delle sculture destinate al monumento.

I progetti includono una statua in bronzo a Marlborough Gate che raffigura la defunta regina da giovane con indosso l’abito della Garter.