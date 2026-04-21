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martedì 21 aprile 2026

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Dl Sicurezza, flash mob di Futuro Nazionale: "Tolleranza Zero, Sicurezza Vera"

LaPresse
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Flash mob dei tre deputati di Futuro Nazionale Sasso, Ziello e Pozzolo, all’esterno della Camera dei Deputati, dove hanno esposto, insieme ad altri militanti del movimento di Roberto Vannacci, dei cartelli e uno striscione recante la scritta “Tolleranza Zero, Sicurezza Vera“. La protesta fa riferimento alla discussione in aula del decreto sicurezza, ribattezzato dai vannacciani “decreto pannicello caldo” per sottolineare la natura moderata dei provvedimenti presi dal governo reo, a detta dei tre, di rappresentare un centro destra troppo moderato. Sasso ha anche scherzato con i giornalisti presenti, affermando che “il sole bacia la destra vera”.