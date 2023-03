Il presidente dell'Eurogruppo: "È il momento di attuare gli accordi della scorsa estate"

“Voglio enfatizzare la necessità di un progresso costante per quanto riguarda l’Unione bancaria. La scorsa estate l’Eurogruppo ha raggiunto un accordo su ulteriori passi avanti verso l’unione bancaria, ora è il momento di attuare tali accordi. Attendo con impazienza che la Commissione presenti proposte che cercheranno di attuare gli accordi che abbiamo stipulato”. Lo ha detto il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, al suo arrivo all’Eurosummit. “Ma è anche altrettanto importante che continuiamo ad attuare accordi in vigore da tempo. Ed è per questo che è così importante procedere con la piena ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità per garantire che la risoluzione unica abbia il tipo di sostegno che l’Unione europea ha già concordato e dovrebbe avere”, ha aggiunto .

Banche, Donohoe: “Se ci saranno difficoltà non pagheranno contribuenti”

“Se ci sono future difficoltà bancarie, non chiederemo al contribuente nazionale di pagare. Abbiamo un forte e risolutivo quadro normativo nell’Unione europea, che sta affrontando tutte le difficoltà in modo efficace e faremo tutto il possibile per proteggere i contribuenti nazionali” le parole di Donohoe.

Inflazione, Donohoe: “Rimane alta e va oltre energia, cambiare politiche”

“L’inflazione farà parte della relazione che offriremo (assieme alla presidente della Bce Lagarde). Sottolineeremo che anche se l’inflazione è scesa nell’area dell’euro e in alcune economie, è ancora elevata. Vi sono segnali che la natura dell’inflazione sta cambiando e ora si sta spostando oltre il settore energetico ma sta influenzando anche altre parti per l’economia. Quindi, parte del modo in cui dovremo rispondere è che avremo bisogno di vedere un cambiamento nelle politiche di bilancio”. Lo ha detto il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe, al suo arrivo all’Eurosummit.

Incontro Meloni-Mitsotakis a margine Eurosummit

Da quanto si apprende la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto questa mattina un incontro proficuo e cordiale con il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, a margine dei lavori dell’Eurosummit.

