La giovane sbalzata dalla moto d'acqua nel fiume Swan

Una ragazza di 16 anni è morta a Perth, in Australia, dopo essere stata attaccata da uno squalo mentre si trovata nel fiume Swan. Sabato 4 febbraio la giovane era su una moto d’acqua in compagnia di alcuni amici quando è stata sbalzata dal mezzo, finendo nel fiume. Dopo l’attacco, la 16enne è stata estratta dall’acqua con diverse ferite. Immediati i soccorsi, con il personale medico che ha fornito assistenza sul posto, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

