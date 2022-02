Le immagini girate dall'unico testimone oculare

(LaPresse) Stanno facendo il giro del web nelle ultime ore le drammatiche immagini che mostrano il momento in cui uno squalo bianco ha attaccato, uccidendolo, un uomo nelle acque di Little Bay a Sidney, in Australia. Le immagini sono state girate dall’unico testimone oculare che nel video dice distintamente: “Qualcuno è stato appena attaccato da uno squalo, si tratta di un grande squalo bianco, oh no”. Si tratta del primo attacco mortale di un pescecane nell’area di Sidney dal 1963.

