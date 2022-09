Il vicepresidente di Forza Italia ha parlato a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio

(LaPresse) Discussioni nel Centrodestra che mettono a rischio stabilità? “Questa è una barzelletta, il centro destra non è una caserma, si discute. Piuttosto queste domande fatele a Letta, Conte e Calenda”. Lo dice Antonio Tajani, coordinatore di Fi, al Forum Ambrosetti di Cernobbio, a margine, rispondendo a chi chiede se le discussioni interne al Centrodestra, come nel caso delle affermazioni di Matteo Salvini sulle sanzioni alla Russia, non mettano a rischio la stabilità di un futuro governo di Centrodestra.

