(LaPresse) Raid aerei israeliani sono stati condotti nella Striscia di Gaza nella notte tra mercoledì e giovedi. Lo ha reso noto lo stesso esercito di Israele, secondo cui sarebbero stati colpiti un sito di Hamas e l’ingresso di un tunnel che conduceva a un laboratorio sotterraneo con sostanze chimiche per la produzione di razzi. Colpita anche un’altra postazione del movimento estremista palestinese dopo il lancio di un razzo diretto contro gli aerei israeliani. La tensione nell’area è aumentata nelle ultime settimane dopo una serie di attentati compiuti in Israele, operazioni militari israeliane in Cisgiordania e ripetuti scontri tra israeliani e palestinesi sulle Spianata delle Moschee a Gerusalemme.

