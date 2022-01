"Siciliani penalizzati, nel resto d'Italia i no vax possono girare ovunque", dice Cateno De Luca

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, in Rada San Francesco per protestare contro la mancata proroga dell’obbligo del super green pass sui trasporti. “Un no vax anche vaccinandosi non potrebbe attraversare subito lo Stretto. Deve aspettare almeno 15 giorni per ottenere il super green pass. Questa situazione nel resto d’Italia non si pone. Chi non è vaccinato può girare l’Italia e l’Europa e noi siciliani continuiamo a pagare il prezzo della violazione della continuità territoriale”, ha spiegato De Luca.

