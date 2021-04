'Fearless (Taylor's Version)' al numero 1 in Usa, Uk e Australia

Taylor Swift continua a battere record di vendita. Il suo nuovo album Fearless (Taylor’s Version), rifacimento del suo disco del 2008, ha superato il mezzo milione di copie nel mondo solo nel giorno di uscita, l’8 aprile. Il nuovo lavoro della cantautrice della Pennsylvanya, nella prima settimana, ha raggiunto il numero uno negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia. Un successo inarrestabile per la fidanzatina d’America, ormai lodata anche dalla critica dopo la svolta indie di ‘Folklore’ del 2020, uno dei tre dischi di Swift, insieme a ‘Evermore’, ‘Fearless (Taylor’s Version)’, a raggiungere il numero uno in meno di 12 mesi.

