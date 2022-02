Roma, 24 feb. (LaPresse) – Per quanto riguarda un maggior avvicinamento della Russia alla Cina, “dipende molto dalla nostra reazione, potremmo non fermarci alle sanzioni. Ma è un’ipotesi alla quale non voglio nemmeno pensare. L’ideale è che si getti acqua sul fuoco e che si ascoltino le motivazioni di Putin, una cosa che avremmo dovuto fare prima”. Lo dice a LaPresse Leonardo Tricarico, ex Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare italiana, commentando l’operazione militare in Ucraina da parte della Russia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata