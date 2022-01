Roma, 22 gen. (LaPresse) – “Le forze politiche agiscano rapidamente: l’attuale esecutivo continui a pieno regime, scongiurando rallentamenti che in questa fase sarebbero letali per il Paese”. Così fonti M5S dopo il vertice del centrodestra, nel quale Silvio Berlusconi ha annunciato il suo passo indietro nella corsa al Quirinale. “Conte – riferiscono ancora – continuerà la sua azione di confronto e contatto con i leader, che già ha portato i suoi frutti, nell’esclusivo interesse dei cittadini che si aspettano questo – e non tatticismi di quart’ordine – dal partito di maggioranza relativa”.

