Roma, 24 nov. (LaPresse) – Ok all’obbligo del vaccino anti Covid anche per docenti e forze dell’ordine a partire dal 15 dicembre. E’ questa la linea emersa durante la cabina di regi in corso tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione dei partiti che sostengono il Governo.

