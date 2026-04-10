Artemis II, il senatore Usa Ted Cruz chiama l'equipaggio

(LaPresse) – Il senatore repubblicano del Texas, Ted Cruz, ha comunicato con l’equipaggio di Artemis II mentre gli astronauti si preparano a entrare nell’atmosfera terrestre, rientrando così dalla missione intorno alla Luna. La navicella Orion, che ha raggiunto una distanza record di 406.771 km dal nostro Pianeta, ammarerà venerdì nell’Oceano Pacifico, al largo della California, alle 20:07 ora locale, quando sarà la notte di sabato in Italia. A bordo, il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, e gli specialisti di missione Christina Koch e Jeremy Hansen.