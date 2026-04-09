Artemis II, l'equipaggio: "Abbiamo visto cose davvero straordinarie"

Mercoledì l’equipaggio della missione Artemis II ha tenuto una conferenza stampa a bordo della navicella Orion, durante la quale l’astronauta dell’Agenzia spaziale canadese Jeremy Hansen ha dichiarato di aver visto cose che non avrebbe mai nemmeno immaginato. “Abbiamo visto cose davvero straordinarie, cose che pensavo avremmo potuto vedere”, ha detto. “Alcune erano simili a come me le immaginavo, altre invece erano cose che non avrei mai nemmeno immaginato. Siamo molto fortunati a vivere sul pianeta Terra”, ha aggiunto.