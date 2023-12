Il decollo da Cape Canaveral in Florida

Un razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral, in Florida, giovedì mattina. SpaceX ha dichiarato su X, ex Twitter, che il razzo trasportava 23 satelliti per il sistema di accesso Internet Starlink dell’azienda e che i satelliti sono stati dispiegati con successo. Il primo stadio del razzo ha effettuato un atterraggio perfetto sulla nave drone della compagnia.

