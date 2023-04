Dovrebbe rivoluzionare le previsioni sulla qualità dell'aria

SpaceX ha lanciato in orbita un satellite per le comunicazioni e un dispositivo di tracciamento dell’inquinamento della NASA nelle prime ore di venerdì in Florida. Il razzo Falcon 9 che trasportava l’Intelsat 40-e è partito alle 12:30 (0430 GMT) dalla stazione spaziale di Cape Canaveral. Il satellite gestirà anche il primo strumento spaziale per il monitoraggio degli inquinanti atmosferici della NASA. Lo strumento Tropospheric Emissions: Monitoring of Pollution, o TEMPO, monitora l’inquinamento diurno in Nord America e raccoglie dati ad alta risoluzione e su base oraria per l’ozono e il biossido di azoto. Secondo lo Smithsonian Astrophysical Observatory, TEMPO rivoluzionerà le previsioni sulla qualità dell’aria.

