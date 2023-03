Fallisce il lancio di Relativity Space da Cape Canaveral

Il debutto del lancio del razzo stampato in 3D non è andato a buon fine: non è stata infatti raggiunta nessuna orbita. La prima fase dopo il decollo dalla Cape Canaveral Space Force Station è riuscita e il vettore e si è separato come previsto. Ma nel passaggio successivo il razzo ha iniziato ad accendersi e poi spegnersi, precipitando dopo tre minuti di volo nell’Atlantico.

