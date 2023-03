Il vettore non ha raggiunto l'orbita

Debutto fallimentare per il lancio del primo razzo al mondo stampato in 3D: non è andato a buon fine perché non è stata raggiunta l’orbita. Il razzo ha preso il volo da Cape Canaveral in Florida, a bordo del volo non c’era nulla, tranne un stampa 3D in metallo. Il primo stadio del lancio è stato raggiunto senza problemi dopo il decollo dalla Cape Canaveral Space Force Station e si è separato come previsto. Successivamente il vettore ha iniziato ad accendersi e spegnersi, per poi precipitare nell’Atlantico.

