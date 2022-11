L'abbraccio tra i membri dell'equipaggio

(LaPresse) La Cina ha lanciato un razzo che ha portato 3 astronauti in orbita per completare la costruzione della stazione spaziale del Paese, la Tiangong. L’equipaggio di Shenzhou-15 si sovrappone per alcuni giorni a quello dei 3 membri già presenti a bordo della stazione Tiangong, per poi tornare sulla Terra al termine della loro missione di 6 mesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata