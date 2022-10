In orbita c'è un equipaggio formato da due uomini e una donna

La Cina ha lanciato il terzo e ultimo modulo per completare la sua Stazione Spaziale permanente, realizzando uno sforzo lungo più di un decennio per mantenere una presenza costante di astronauti in orbita. Mengtian è stato lanciato nello spazio dal Wenchang Satellite Launch Center, nella provincia dell’isola meridionale di Hainan. Mengtian, o “Sogno Celeste”, si unisce a Wentian, il secondo modulo per la stazione, nota come Tiangong, o “Palazzo Celeste”. Entrambi sono collegati al modulo centrale di Tianhe, dove vive e lavora l’equipaggio. Come i suoi predecessori, Mengtian è stato lanciato a bordo di un razzo vettore Long March-5B Y4. Una grande folla ha assistito al decollo da una spiaggia adiacente. Molti hanno sventolato bandiere cinesi e indossato magliette con i caratteri della Cina, a testimonianza del profondo orgoglio nazionale per il programma spaziale. Mengtian ha trascorso 13 ore in volo prima di raggiungere Tiangong, sul quale si trova un equipaggio formato da due astronauti uomini e una donna, secondo quanto affermato dalla China Manned Space Agency.

